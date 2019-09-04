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4 сентября • обновлено в 11:50
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Россия не отпускает украинских моряков: стало известно, как может наказать Европа

1.9т Читать материал на украинском

У Евросоюза есть основания усилить санкции против России – за то, что она не отпускает украинских моряков вопреки решению трибунала по морскому праву.

Об этом нардеп Ирина Геращенко написала на Facebook. Она напомнила: решение, что РФ должна немедленно освободить военнопленных украинских моряков и корабли и в течение месяца отчитаться о выполнении было принято еще 25 мая. Но Россия проигнорировала этот вердикт и даже вернулась в ПАСЕ.

"Невыполнение РФ приказа трибунала может стать основанием для введения ограничений для РФ. Ограничения вводятся государствами сторонами конвенции по их усмотрению. И здесь очень интересно, решатся наши европейские партнеры вводить ограничения против РФ, или и в дальнейшем будут ограничиваться беспокойством", – написала Геращенко.

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Она напомнила, что для украинской власти и дипломатии сейчас важно активно работать с международными партнерами, чтобы "беспокойство" перешли в стадию ограничений.

"А возможно и санкций, которые могут быть введены решением Совбеза ООН и каждым отдельным государством-участником Морской конвенции", – заключила Геращенко.

Против России могут усилить санкции

Против России могут усилить санкции

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября Гаагский международный суд начнет вводить санкции против России за невыполнение его решение по украинским морякам. Санкции, в частности, предусматривают запрет входа российских судов в порты других государств, арест счетов, движимого и недвижимого имущества РФ.

30 августа в сети разгорелся ажиотаж вокруг большого обмена пленными между Россией и Украиной, который якобы должен был состояться. В киевском аэропорту "Жуляны" собралась пресса и родственники пленных, в том числе пленных моряков. Тем не менее обмена не произошло.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Санкции против России
Персона
Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
пленные моряки санкции
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"Невыполнение РФ приказа трибунала" - эта обезьяна ничего не перепутала? Кучка мудазвонов может приказывать Украине, а Россию можно только просить.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия страна террорист и окупант! росия это Гетто Зона-Концлагерь
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