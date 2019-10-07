У доллара в Украине остался последний шанс: прогноз аналитика на неделю

В Украине курс доллара до середины октября может укрепиться до отметки в 24,5 грн/$ (по состоянию на 5 октября 24,8 грн/$). Если же этого не произойдет, гривня перейдет к плавной девальвации.

Такой прогноз озвучил OBOZREVATEL финансовый аналитик Егор Комов. Он считает, что рынок не отыграл своей минимальной точки для доллара. По его оценкам в ближайшие семь дней есть последний в этом году шанс на рекордное укрепление.

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"Если мы не получим такого роста гривни, думаю, можно уже смело рассчитывать на плавную девальвация с началом отопительного сезона. Хотя, конечно же, колебания в обе стороны никуда не денется, но до таких низких отметок для доллара уже не дойдем", – прогнозирует эксперт.

Напомним, что пассажиры международного аэропорта "Борисполь" (находися под Киевом) жалуются на крайне невыгодный курс в обменниках на его территории. Там на каждом долларе "наваривают" 4,30 грн.

На это обратил внимание журналист Вячеслав Буткалюк. В понедельник, 30 сентября, он опубликовал фотографию курса в одном из пунктов обмена валюты в аэропорту.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте с "B-" до "B", а по национальной шкале в Украине – с "uaBBB" до "uaA".

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