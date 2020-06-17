У беглого олигарха Курченко заберут имущество на 100 млн грн: приговор вступил в силу

Вступил в законную силу приговор Киевского райсуда Одессы о конфискации имущества на 100 млн грн, принадлежащее преступной организации беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом информирует прессслужба на сайте прокуратуры Одесской области.

"Апелляционной инстанцией оставлен в силе приговор Киевского районного суда Одессы в отношении бывшего руководителя и трех сотрудников газового терминала в порту Рени и применена специальная конфискация в пользу государства имущественного комплекса по наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа в Ренийском морском торговом порту, рыночная стоимость которого составляет около 100 млн грн", – сообщили в прокуратуре.

Следствие выяснило, что предприятие в 2012 году приобрели члены преступной организации и с его помощью скрывали уклонение от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов.

В прокуратуре напомнили, что осужденные действовали в составе преступной организации под руководством украинского бизнесмена-беглеца. Они помогали своим предприятиям уклоняться от уплаты налогов, подделывали документы по фиктивного вывоза нефтепродуктов за пределы таможенной территории Украины.

В прокуратуре на называют имени олигарха, однако известно, что схему с фиктивным вывозом 800 тысяч тонн нефтепродуктов организовал Курченко.

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