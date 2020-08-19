Турция нашла запасы природного газа в Черном море – СМИ

Турецкое судно "Фатих" якобы обнаружило новые месторождения природного газа в Черном море.

Известно, что корабль проводит геологоразведочные работы недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, передает Bloomberg.

По данным телеканала Habertürk, речь идет об одном или двух месторождениях газа "хорошего качества" на участке "Дунай-1" и у берегов Турции в районе города Кыркларели.

Информация о новых месторождениях газа появилась незадолго после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об "очень хороших новостях для страны". Политик пообещал, что 21 августа сделает объявление, которое откроет "новую эру" для Турции.

Источники Bloomberg не рассказали о размере и глубине месторождений, а также о сложностях добычи газа.

Пока что официально об обнаружении месторождений не объявлялось. Ранее турецкое судно "Барбарос Хайреттин Паша" обнаружило запасы природного газа в западной части Черного моря.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Тайип Эрдоган сообщил, что Турция ищет других поставщиков газа и нефти взамен России.