Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Туроператоры воруют у украинцев миллионы: мошенники пользуются новой схемой

1.2т Читать материал на украинском

В Украине за несколько лет от недобросовестных туристических агентств и операторов пострадали около 50 тысяч человек. Часть из них оплатила путевки, но в путешествие так и не отправилась.

OBOZREVATEL разобрался, как туристические мошенники оставляют украинцев без отдыха и что делать, чтобы распознать подвох.

Главное:

  • украинцы покупают путевки у физлиц-предпринимателей, которые собирают деньги и пропадают;

  • ежегодно в сезон отпусков тысячи украинцев теряют свои средства;

  • полиции привлечь мошенников к ответственности сложно, а чтобы доказать вину, клиент должен понимать, кому он дает деньги, и обязательно получить копию договора;

  • покупать туры лучше у проверенных туроператоров.

Мошенничество на миллионы: кто страдает от туроператоров

Киевлянка Алина приобрела для своей пожилой бабушки тур в Египет. Путевку покупала еще на июнь, а платила в ноябре. Путешествие на одного человека в отель "все включено" обошлось в 12 тыс. грн. Ваучер, билеты и страховку предпринимательница обещала прислать за 2 дня до вылета. Но когда девушка дождались указанной даты, та пропала. Офис – закрыт, а телефон не отвечает.

Мошенники в Украине

Мошенники в Украине

"Я нашла объявление в интернете. Уже и не помню, где. Там был красивый сайт, много фотографий, отзывов. Это частный предприниматель, а не фирма. Я у нее спрашивала: чего так дешево, ну она и говорит: сама все организовывает, 10 лет уже работает, партнеры у нее есть, скидки. Дала мне какой-то договор, я подписала, деньги заплатила. А теперь все – осталась без денег", – рассказывает Алина.

Новости
В Киеве туристические мошенники обманули клиентов на 4 млн: раскрыта схема

Подобные случаи мошенничества далеко не редкость. А в период отпусков желающие заработать на доверчивых украинцах активизируются. К примеру, как сообщают в пресс-службе прокуратуры Киевской области, буквально несколько дней назад в столице закрыли фирму, которая продала туристические путевки на 4 млн грн. Клиентам обещали поездки на зарубежные курорты, но на самом деле никуда отправлять туристов и не собирались.

Волна недовольства фейковыми агенствами на днях прокатилась по Запорожью. Там известный волонтер и предприниматель Василий Бушаров пожаловался на агентство "Мандры-Шмандры", которое якобы срывает все договоренности и не возвращает деньги.

В полицию против турагенства подали 17 жалоб. Запорожцы потеряли от 6 до 35 тысяч гривен. Женщину, которая причастна к обману, пытаются разыскать полицейские.

Ответ недобросовестного туарагента

Ответ недобросовестного туарагента

Facebooj

Такая ситуация повторяется из года в год. К примеру, в феврале 2019-го полиция заявила: две аферистки организовали фейковое туристическое агентство прямо в ТЦ "Алладин". За период с августа 2018 года от обмана пострадали более 30 киевлян. "Клиентам предлагали путешествия в Турцию, Кипр и Эмираты. Дальше под поводом бронирования поездок злоумышленницы подписывали договор, но в дальнейшем организацией не занимались", – рассказали правоохранители.

За последние три года от недобросовестных турагентов пострадали около 50 тыс. человек, рассказывает глава парламентского подкомитета по вопросам развития туризма Анна Романова. И хотя с 2014-го из-за девальвации гривни и экономического кризиса количество украинцев, которые могут себе позволить отдых за границей, уменьшилось, число туроператоров выросло в два раза. Если раньше их было около 1,5 тыс., сейчас эта цифры доходит до 3 тыс.

Новости
Названы самые популярные направления для путешествий

"Условия вхождения на рынок очень простые. Нет должного контроля. На мой депутатский запрос в Министерство экономического развития и торговли о том, какую финансовую отчетность подали туроператоры, мне вообще ответили, что контролировать это министерство не должно…" – рассказывает депутат.

Из-за слабого контроля ежегодно в сезон отпусков часть украинцев теряет потраченные на путевку деньги, остается в принимающей стране на лишние несколько дней и т. д. А ситуация с задержками – уже обычная практика.

К примеру, несколько месяцев назад туристы провели семь часов из-за переноса рейса в аэропорту "Борисполь". А перед этим украинцы "застряли" в египетском аэропорту. "Мы в плену. Просто застряли в чужой стране в аэропорту не самого лучшего типа! Без всякого доступа к информации! Сами купили себе новую симку и имеем связь с внешним миром!" – пожаловалась Лидия Кошарская.

Как спастись от мошенников

Туристический агент со стажем Алина Гронь по просьбе OBOZREVATEL рассказала, как не попасться на удочку мошенников.

Правильно выбрать оператора. Выбирать компанию без имени – опасно. Если довериться фирмам, которые уже долгое время работают на рынке, которые не попадали в громкие скандалы, шансов на удачный отдых куда больше. Важно при этом найти настоящий сайт компании (смотрите на адрес ресурса, ищите официальные страницы туристического оператора в социальных сетях).

Если имя туроператора вам неизвестно, прежде чем заплатить, выясните, как долго он работает, поищите отзывы клиентов.

Новости
Влияют на легкие и сердце: ученые рассказали, чем опасны путешествия

Различайте туристического оператора и туристического агента. Туроператор создает направления, формирует туры, а агент – продает их. Чаще всего агенты используют имя оператора и открывают свои точки в регионах. Когда возникают проблемы, зачастую туроператоры винят во всем недобросовестных агентов, хотя они же выбирают, с кем работать и как проверять их добросовестность. Идеальный вариант – если кто-то из ваших знакомых уже пользовался услугами конкретного агента.

Смотрите видео по теме:

Проверяйте документы и не отдавайте деньги налом. При оплате тура обязательно получите договор, в котором должны быть указаны ваши права и обязанности второй стороны. Чтобы убедиться, что деньги попадут предпринимателю – попросите отправить их на банковский счет и узнайте реквизиты того, кто получит средства (в том числе ФИО). Попытайтесь найти на этого человека информацию в сети. Также при оплате онлайн будет легче доказать, что вы действительно платили.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Семейный туризм" на OBOZREVATEL.

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Семейный туризм
Место
Украина
Теги
мошенники туризм
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel