Туроператоры воруют у украинцев миллионы: мошенники пользуются новой схемой

В Украине за несколько лет от недобросовестных туристических агентств и операторов пострадали около 50 тысяч человек. Часть из них оплатила путевки, но в путешествие так и не отправилась.

OBOZREVATEL разобрался, как туристические мошенники оставляют украинцев без отдыха и что делать, чтобы распознать подвох.

Главное:

украинцы покупают путевки у физлиц-предпринимателей, которые собирают деньги и пропадают;

ежегодно в сезон отпусков тысячи украинцев теряют свои средства;

полиции привлечь мошенников к ответственности сложно, а чтобы доказать вину, клиент должен понимать, кому он дает деньги, и обязательно получить копию договора;

покупать туры лучше у проверенных туроператоров.

Мошенничество на миллионы: кто страдает от туроператоров

Киевлянка Алина приобрела для своей пожилой бабушки тур в Египет. Путевку покупала еще на июнь, а платила в ноябре. Путешествие на одного человека в отель "все включено" обошлось в 12 тыс. грн. Ваучер, билеты и страховку предпринимательница обещала прислать за 2 дня до вылета. Но когда девушка дождались указанной даты, та пропала. Офис – закрыт, а телефон не отвечает.

Мошенники в Украине

"Я нашла объявление в интернете. Уже и не помню, где. Там был красивый сайт, много фотографий, отзывов. Это частный предприниматель, а не фирма. Я у нее спрашивала: чего так дешево, ну она и говорит: сама все организовывает, 10 лет уже работает, партнеры у нее есть, скидки. Дала мне какой-то договор, я подписала, деньги заплатила. А теперь все – осталась без денег", – рассказывает Алина.

Подобные случаи мошенничества далеко не редкость. А в период отпусков желающие заработать на доверчивых украинцах активизируются. К примеру, как сообщают в пресс-службе прокуратуры Киевской области, буквально несколько дней назад в столице закрыли фирму, которая продала туристические путевки на 4 млн грн. Клиентам обещали поездки на зарубежные курорты, но на самом деле никуда отправлять туристов и не собирались.

Волна недовольства фейковыми агенствами на днях прокатилась по Запорожью. Там известный волонтер и предприниматель Василий Бушаров пожаловался на агентство "Мандры-Шмандры", которое якобы срывает все договоренности и не возвращает деньги.

В полицию против турагенства подали 17 жалоб. Запорожцы потеряли от 6 до 35 тысяч гривен. Женщину, которая причастна к обману, пытаются разыскать полицейские.

Ответ недобросовестного туарагента Facebooj

Такая ситуация повторяется из года в год. К примеру, в феврале 2019-го полиция заявила: две аферистки организовали фейковое туристическое агентство прямо в ТЦ "Алладин". За период с августа 2018 года от обмана пострадали более 30 киевлян. "Клиентам предлагали путешествия в Турцию, Кипр и Эмираты. Дальше под поводом бронирования поездок злоумышленницы подписывали договор, но в дальнейшем организацией не занимались", – рассказали правоохранители.

За последние три года от недобросовестных турагентов пострадали около 50 тыс. человек, рассказывает глава парламентского подкомитета по вопросам развития туризма Анна Романова. И хотя с 2014-го из-за девальвации гривни и экономического кризиса количество украинцев, которые могут себе позволить отдых за границей, уменьшилось, число туроператоров выросло в два раза. Если раньше их было около 1,5 тыс., сейчас эта цифры доходит до 3 тыс.

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"Условия вхождения на рынок очень простые. Нет должного контроля. На мой депутатский запрос в Министерство экономического развития и торговли о том, какую финансовую отчетность подали туроператоры, мне вообще ответили, что контролировать это министерство не должно…" – рассказывает депутат.

Из-за слабого контроля ежегодно в сезон отпусков часть украинцев теряет потраченные на путевку деньги, остается в принимающей стране на лишние несколько дней и т. д. А ситуация с задержками – уже обычная практика.

К примеру, несколько месяцев назад туристы провели семь часов из-за переноса рейса в аэропорту "Борисполь". А перед этим украинцы "застряли" в египетском аэропорту. "Мы в плену. Просто застряли в чужой стране в аэропорту не самого лучшего типа! Без всякого доступа к информации! Сами купили себе новую симку и имеем связь с внешним миром!" – пожаловалась Лидия Кошарская.

Как спастись от мошенников

Туристический агент со стажем Алина Гронь по просьбе OBOZREVATEL рассказала, как не попасться на удочку мошенников.

Правильно выбрать оператора. Выбирать компанию без имени – опасно. Если довериться фирмам, которые уже долгое время работают на рынке, которые не попадали в громкие скандалы, шансов на удачный отдых куда больше. Важно при этом найти настоящий сайт компании (смотрите на адрес ресурса, ищите официальные страницы туристического оператора в социальных сетях).

Если имя туроператора вам неизвестно, прежде чем заплатить, выясните, как долго он работает, поищите отзывы клиентов.

Различайте туристического оператора и туристического агента. Туроператор создает направления, формирует туры, а агент – продает их. Чаще всего агенты используют имя оператора и открывают свои точки в регионах. Когда возникают проблемы, зачастую туроператоры винят во всем недобросовестных агентов, хотя они же выбирают, с кем работать и как проверять их добросовестность. Идеальный вариант – если кто-то из ваших знакомых уже пользовался услугами конкретного агента.

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Проверяйте документы и не отдавайте деньги налом. При оплате тура обязательно получите договор, в котором должны быть указаны ваши права и обязанности второй стороны. Чтобы убедиться, что деньги попадут предпринимателю – попросите отправить их на банковский счет и узнайте реквизиты того, кто получит средства (в том числе ФИО). Попытайтесь найти на этого человека информацию в сети. Также при оплате онлайн будет легче доказать, что вы действительно платили.

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