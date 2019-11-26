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26 ноября • обновлено в 03:20
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Туристы выпили всю воду: в Крыму нашли виновных в катастрофической засухе

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В аннексированном Россией Крыму полностью высохли многие реки, а водохранилища стремительно мелеют.

Четыре последних месяца крымчане жили без дождей. Вот и сейчас, накануне зимы, здесь засуха. Об этом говорится в публикации "Свободной прессы". По данным издания, в 2019 году на полуострове выпала только половина нормы осадков.

"По информации "Крыммелиоводхоза", четвертый месяц полностью сухой стоит река Альма. Она снабжает Партизанское водохранилище, воду из которого получают симферопольцы. В итоге нынешний объем Симферопольского водохранилища — менее половины от предельного минимума. В него набежало 669 тысяч кубов против прошлогодних 3 миллионов. В Изобильненском 10 тысяч кубов, а прошлой осенью влилось 637 тысяч. Еще одно Аянское водохранилище в Симферопольском районе пересохло до 14%", – говорится в материале.

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Также практически высохло большинство небольших рек Алушты, Судака и Феодосии. То же самое на речках юго-западного Крыма. Счастливненское водохранилище под Бахчисараем имеет 30% объема. А запас Белогорского водохранилища - менее 15%.

На борьбу с засухой оккупанты бросили силы Черноморского флота РФ. Они строят водопровод, правда, только для нужд военных городков и гарнизонов.

Местные "власти" надеются, что запасы водохранилищ пополнят снегопады. Дожди со снегом они ждут как последнюю надежду. "Увы, пока ожидаемой благодати не случилось", – пишут журналисты.

К слову, в том, что в Крыму нет воды, оккупанты уже поспешили обвинить туристов. "К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было перебрано порядка 3 млн кубических метров в связи с притоком приезжих, с таким интенсивным курортным сезоном. Было забрано на 3 млн больше, чем это было предусмотрено режимом работы водохранилищ", – заявил глава "Госкомводхоза" Игорь Вайль.

Свои пять копеек в тему вложил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он обратился к жителям полуострова с призывом более рачительно относиться к расходованию воды. Огороды в ноябре никто не поливает, однако людям надо меньше пить, торчать в душе и прочее. "Большая просьба, пользуясь случаем, всем крымчанам сказать, попросить следить за расходом воды", — сказал министр Кобылкин.

В Крыму нет воды

В Крыму нет воды

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация с водой в Крыму за 5 лет аннексии значительно ухудшилась исключительно по вине оккупационных властей.

Просьбы оккупационных "властей" Крыма пропустить на полуостров воду из Днепра – это попытка "оправдаться" перед Кремлем за провальный туристический и сельскохозяйственный сезон.

В ближайшие сто лет Крым может превратиться в пустыню. В этом регионе всегда были серьезные проблемы с пресной водой.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым без воды Засуха
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