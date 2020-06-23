Как выглядит Крым в разгар лета. Появилось свежее видео пустых пляжей

Туристический сезон-2020 в аннексированном Россией Крыму, несмотря на конец июня, так и не начался.

Практически пустые пляжи даже в поселке Поповка, в котором с 2001 по 2013 годы проводился популярный фестиваль электронной музыки "Республика Каzантип". Об этом свидетельствует ролик, опубликованный на канале "Удивительный Крым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Первое, с чем я столкнулся, прибыв в Поповку, это то, что здесь очень трудно и проблематично найти магазин. Пришлось ехать в другую сторону от бывшего Казантипа, чтобы найти хоть какой-то рабочий магазин. Почему-то магазины здесь не работают еще", – удивился реалиям когда-то популярного курорта блогер.

Пляж встретил автора ролика лишь двумя-тремя десятками людей. Раньше в это место съезжались тысячи туристов.

Туристический сезон в Крыму Youtube / Удивительный Крым

В парке развлечений практически пусто – в кадр попали лишь несколько детей на качелях. Ни музыки, ни аниматоров, ни гостей.

Туристический сезон в Крыму Youtube / Удивительный Крым

Блогер показал таблички "Вход закрыт. Ведется видеонаблюдение", установленные в различных, где раньше отдыхали люди.

Туристический сезон в Крыму Youtube / Удивительный Крым

Туристический сезон в Крыму Youtube / Удивительный Крым

"Туда заходить нельзя, сюда заходить нельзя. Ну, может оно и правильно, потому, что оно все разваливается, разбирается потихоньку", – подытожил автор.

В комментариях под роликом люди тоже отметили упадок популярного до аннексии курорта.

"Какой тупняк, взять и свернуть шею утке, несущей золотые яйца", – говорится в обсуждении видео.

Комментарии об отдыхе в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал "аморальным" отказ стран Запада, Украины и Грузии снять санкции против России из-за аннексии Крыма.

В сети появились новые фото из курортов аннексированного Крыма, на которых поубавилось отдыхающих из-за пандемии коронавируса и российской оккупации.