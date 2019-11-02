"Туалет-будуар": "Укрзалізниця" попала в новый скандал со своими вагонами

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал. В этот раз железнодорожники шокировали пассажиров "доисторическим" туалетом, окно в котором было закрыто занавесками кремового цвета.

Снимок такого интерьера в Facebook опубликовал транспортный блогер Олег Васильев, добавив, что обнаружил такую "красоту" в поезде Одесса - Харьков. "Туалет-будуар", – иронично прокомментировал он эту запись.

При этом в комментариях пользователи заметили, что занавески были зафиксированы пакетами от постельного набора.

"Укрзалізниця" попала в скандал

"Я не поддерживаю идею полностью убрать шторы, ковры и занавески из поездов, но когда я смотрю на этот шедевр, то удержать себя от мата очень трудно", – прокомментировал пользователь Иван Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

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В сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением Жмеринка-Киев.

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