Цирк "Дю Солей" объявил о банкротстве из-за коронавируса

Карина Бондаренко Рынки и компании 06:44, 30.06.2020

Канадский цирк "Дю Солей" (Cirque du Soleil) в понедельник, 29 июня, объявил о банкротстве из-за пандемии коронавируса.

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В компании объяснили это "огромным сбоем и принудительном закрытии шоу" в результате карантинных ограничений три месяца назад, сообщает CNN.

Теперь компания собирается реструктуризировать свой долг почти на миллиард долларов с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний. Цирк был вынужден сократить 3,5 тысячи рабочих мест, чтобы остановить финансовые потери.

"В течение последних 36 лет Cirque du Soleil был очень успешной и прибыльной организацией. Однако с нулевыми доходами после принудительного закрытия всех наших шоу из-за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании", – заявил генеральный директор Даниэль Ламарр.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса.

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