"Цінам хна" : стартовали скидки до 30% на аптечные товары

Лекарства поддерживают здоровье, но не всегда есть возможность их приобрести. Чтобы сделать доступными качественные препараты, украинские аптеки запускают акцию "Цінам хна" со скидками* до 30%. Воспользоваться предложением можно с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. Аптеки идут навстречу людям, чтобы каждый житель Украины мог приобрести нужные товары. Акция действует в аптеках под брендами "Аптека Шар@", "Аптека АНЦ", "Благодія" и "Аптека Копійка".

"Ценам хна" - это ответ на все испытания 2020 года! Аптеки снижают стоимость товаров, чтобы поддержать покупателей. Молодым родителям предлагают скидки на молочные смеси и каши от NESTLE**. Также можно дешевле приобрести подгузники и лекарства от пеленочного дерматита. Для профилактики гриппа и ОРВИ аптеки предлагают скидки на противовирусные препараты для детей и взрослых. Кроме того, акция предусматривает снижение цен на большой ассортимент косметических изделий – кремы и сыворотки для лица от ТМ HIRUDO DERM***.

Также аптеки предлагают покупателям накапливать бонусы и экономить. Сделайте покупку в любой роботизированной аптеке, регистрируйтесь в программе лояльности "Лайк" и получите 1% от стоимости товаров на свой бонусный счет. Накопленными "лайками"**** можно в любое время рассчитаться за аптечные товары. Мобильное приложение "Лайк" позволяет не только накапливать бонусы и следить за состоянием счета, но и получать выгодные предложения покупать лекарства онлайн. Программа "Лайк" действует в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка".

Покупайте акционные товары со скидками до 30%, регистрируйтесь в программе лояльности и экономьте на привычных аптечных покупках!

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** Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 30%.

**Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на сухие молочные смеси NAN в ассортименте, молочные и безмолочные каши Gerber в ассортименте на 20%. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев жизни.

*** Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно получить у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на ассортимент ТМ HIRUDO DERM НА 20%.

**** Имеются в виду бонусы программы лояльности "Лайк".