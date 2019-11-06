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6 ноября • обновлено в 11:56
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"Нафтогаз" отшлепал "Газпром": Цимбалюк предупредил Зеленского о мести России

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Победа "Нафтогаза Украины" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже не останется незамеченной в Кремле. Там не могут допустить выплаты компенсаций Украине и поэтому пытаются загнать президента Владимира Зеленского в политическую ловушку.

Такое мнение озвучил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нафтогаз" против "Газпрома"

"Нафтогаз" против "Газпрома"

"Складывается впечатление, что сейчас на наших глазах происходит мастер-класс для Владимира Зеленского на тему "Как на практике договориться где-то посередине с Кремлем". И, понятно, учителя у него опытные, которые не один год находятся на олимпе российской политики", – отметил он.

Цимбалюк считает, что увиливание окружения президента России Владимира Путина от ответа на вопрос, состоится ли "нормандский саммит" до конца года, является частью плана страны-агрессора. Ведь именно в конце года заканчиваются действующие газовые соглашения между Украиной и Россией.

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"Возможно, это совпадение, но я не думаю. Тут получается следующая ситуация – "Нафтогаз" отшлепал "Газпром" в Стокгольмском арбитраже. Они нам должны бабки. И сейчас в России считают, что платить Украине, как минимум, унизительно и используют весь свой силовой инструментарий, чтобы заставить Украину отказаться от этой победы. Если Украина даст слабину, то, естественно, все шишки за это повалятся на Зеленского. Потому что это будет политическое решения. Ведь в части бизнеса победа уже у "Нафтогаза", – объяснил свою точку зрения журналист.

Вместе с тем, по его словам, если же все-таки заднюю даст "Газпром", то ситуация будет развиваться по противоположному сценарию. В таком случае роль униженного достанется России и лично ее президенту. "Поэтому вся борьба впереди", – подытожил Цимбалюк.

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Тема
Стокгольмское решение по газу
Персоны
Роман Цимбалюк Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
До чего же мерзкая пропитая рожа и отвратительная манера говорить.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Из цымбалюка аналитег как из гoвнa пуля. У Украины нет никаких козырей в рукаве. Украина не получила с Газпрома ни копейки. Всё, что при таком раскладе получит Украина - это пустая, ржавая труба. Я уже не говорю о последствиях для промышленности и потребителей. Гуманитарной катастрофы удастся избежать только в случае, если Россия, как всегда, проявит свою вечную, а в данном случае излишнюю и вредную, доброту к украинскому народу
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ага...свинорусы должны Украине деньги!!! Паххахахахахах величие разбрызгалось по порткам
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Себостьян Прейро, в ваших исключительно фантазиях Россия вам что-то должна. Хоть копейку получили с России? Премии они делят. Лошары.
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