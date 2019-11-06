"Нафтогаз" отшлепал "Газпром": Цимбалюк предупредил Зеленского о мести России

Победа "Нафтогаза Украины" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже не останется незамеченной в Кремле. Там не могут допустить выплаты компенсаций Украине и поэтому пытаются загнать президента Владимира Зеленского в политическую ловушку.

Такое мнение озвучил в своем видеоблоге на YouTube украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нафтогаз" против "Газпрома"

"Складывается впечатление, что сейчас на наших глазах происходит мастер-класс для Владимира Зеленского на тему "Как на практике договориться где-то посередине с Кремлем". И, понятно, учителя у него опытные, которые не один год находятся на олимпе российской политики", – отметил он.

Цимбалюк считает, что увиливание окружения президента России Владимира Путина от ответа на вопрос, состоится ли "нормандский саммит" до конца года, является частью плана страны-агрессора. Ведь именно в конце года заканчиваются действующие газовые соглашения между Украиной и Россией.

"Возможно, это совпадение, но я не думаю. Тут получается следующая ситуация – "Нафтогаз" отшлепал "Газпром" в Стокгольмском арбитраже. Они нам должны бабки. И сейчас в России считают, что платить Украине, как минимум, унизительно и используют весь свой силовой инструментарий, чтобы заставить Украину отказаться от этой победы. Если Украина даст слабину, то, естественно, все шишки за это повалятся на Зеленского. Потому что это будет политическое решения. Ведь в части бизнеса победа уже у "Нафтогаза", – объяснил свою точку зрения журналист.

Вместе с тем, по его словам, если же все-таки заднюю даст "Газпром", то ситуация будет развиваться по противоположному сценарию. В таком случае роль униженного достанется России и лично ее президенту. "Поэтому вся борьба впереди", – подытожил Цимбалюк.

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