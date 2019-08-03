"Цифровое золото": биткоину предсказали новую роль

Популярность криптовалют будет увеличиваться из-за проблем в мировой экономике и торговых войн между странами. А биткоин имеет шансы стать "цифровым золотом".

Такой прогноз дает команда исследователей компании Delphi Digital на основе анализа современных трендов. Об этом со ссылкой на статью в Forbes сообщает BloomChain.

В новом отчете исследователи отмечают, что тенденция смягчения монетарной политики и возможный экономический спад позволили привлечь к биткоину внимание общественности. Среди других "тревожных" факторов называют торговую войну между США и Китаем, риски, связанные с Brexit и быстрый рост ВВП в Германии.

Все вместе может поднять курс биткоина в ближайшие годы.

"Растущий риск девальвации валюты, особенно среди резервных валют, является долгосрочным катализатором, который должен благотворно повлиять на рост цены биткоина и золота", — говорится в отчете.

Курс биткоина coinmarketcap.com

По данным Delphi Digital, рост биткоина в 2019 году обусловлен перспективой вступления актива в роль "цифрового золота" в ситуации, когда основные мировые валюты будут подвержены девальвации на фоне экономического спада.

"Важной причиной успеха биткоина в последние месяцы является обсуждение актива в качестве "цифрового золота"", — говорится в отчете.

При этом исследователи отмечают, что в отличие от золота, у биткоина нет "исторического прецедента". В связи с этим остается неясным, как именно он будет вести себя во время дальнейших рецессий. Несмотря на это команда Delphi Digital видит перспективы, в рамках которых рынок биткоин может перерасти золото.

Биткоин Bits.media

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость биткоина может опуститься до $8500, прежде чем вновь достигнет рекордной отметки в $20 000. Такой прогноз озвучил глава банка Galaxy Digital Майк Новограц

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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