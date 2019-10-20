Украинцев ждет резкое повышение цены на газ: озвучены новые тарифы

В ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива.

Об этом сообщает ТСН. Уточняется, что тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.

"В Киеве рост будет на 15%, а есть города, где в 3,5 раза. Например, в Гадяче", – рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Для жителей Винницы цена подскочит втрое. Журналисты подсчитали, что если семья живет в частном доме и за сезон сжигает две тысячи кубов газа, то транзит каждого подорожает на две гривны: с 60 копеек до 2,5 грн за куб. За сезон семья заплатит на 4 тысячи гривен больше.

На Закарпатье тариф повысили на гривну. Таким образом за две тысячи кубов семья, как сказано в материале, заплатит на две тысячи гривен больше.

Меньше всего подорожание ощутят в Кременчуге. Там тариф подскочил всего на 11 копеек.

По прогнозам заместителя начальника Департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Хабатюка, зимой однозначно цена будет двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.

Иллюстрация. Цены на газ Главком

Как писал OBOZREVATEL, с 1 января 2020 года в Украине поменяется цена на газ для населения – его будут продавать по "промышленным" тарифам.

В "Нафтогазе" отметили, что цена на газ для населения Украины в октябре 2019 года снизилась на 4,9% (или на 220 грн) по сравнению с той, которая была в сентябре. Теперь тысяча кубометров стоит 4273 грн.

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