Цены на арбузы в Украине упали до минимума

Цены за арбузы в Украине упали до минимума.

Цены на арбузы в Украине опустились до минимума за сезон. За последнюю неделю "полосатая ягода" подешевела в среднем на 20% и производители предлагают ее по цене от 1,2 до 3 грн / кг в оптовой закупке.

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской плодоовощной ассоциации во вторник, 8 сентября. Цены снизились из-за сезонного увеличения предложения арбузов на рынке.

"Производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал. Соответственно, сегодня продукция на рынок поступает без перебоев, а предложение местных арбузов на внутреннем рынке – на достаточно высоком уровне", – говорится в сообщении.

Эксперты прогнозируют, что к концу сезона значительного роста цен на арбузы уже не будет.

Впрочем, несмотря на максимальное снижение в этом сезоне, сейчас цены на ягоду в среднем на 65-70% выше, чем в прошлом году.

"В начале сентября 2019 года арбузы отгружались в диапазоне от 0,9 до 1,5 грн/кг", – пояснили в ассоциации.

Как падали цены на арбузы fruit-ukraine.org

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на херсонские арбузы упала почти вдвое после того, как из Херсона в Киев отправили баржу с бахчевыми – с 2,5-5 грн/кг до 1,5-3,5 грн/кг в оптовой закупке.

В Украине на рассмотрении Кабмина находится постановление о повышении минимальных цен на алкоголь. В частности, бутылка водки может подорожать с 89,4 до 98,92 грн, а вино – с 42 до 46 грн.

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