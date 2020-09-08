Цены на арбузы в Украине упали до минимума

Цены на арбузы в оптовой закупке снизились до 1,2-3 грн/кг. Это минимум в этом сезоне
Впрочем, это дороже, чем было в начале сентября 2019 года – тогда производители продавали арбузы по цене от 0,9 до 1,5 грн/кг
Эксперты прогнозируют, что цены на ягоду уже не будут расти
Цены за арбузы в Украине упали до минимума.
Цены на арбузы в Украине опустились до минимума за сезон. За последнюю неделю "полосатая ягода" подешевела в среднем на 20% и производители предлагают ее по цене от 1,2 до 3 грн / кг в оптовой закупке.
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской плодоовощной ассоциации во вторник, 8 сентября. Цены снизились из-за сезонного увеличения предложения арбузов на рынке.
"Производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал. Соответственно, сегодня продукция на рынок поступает без перебоев, а предложение местных арбузов на внутреннем рынке – на достаточно высоком уровне", – говорится в сообщении.
Эксперты прогнозируют, что к концу сезона значительного роста цен на арбузы уже не будет.
Впрочем, несмотря на максимальное снижение в этом сезоне, сейчас цены на ягоду в среднем на 65-70% выше, чем в прошлом году.
"В начале сентября 2019 года арбузы отгружались в диапазоне от 0,9 до 1,5 грн/кг", – пояснили в ассоциации.
Как падали цены на арбузы fruit-ukraine.org
Как сообщал OBOZREVATEL, цена на херсонские арбузы упала почти вдвое после того, как из Херсона в Киев отправили баржу с бахчевыми – с 2,5-5 грн/кг до 1,5-3,5 грн/кг в оптовой закупке.
В Украине на рассмотрении Кабмина находится постановление о повышении минимальных цен на алкоголь. В частности, бутылка водки может подорожать с 89,4 до 98,92 грн, а вино – с 42 до 46 грн.
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