Цены поменялись в разы: что подешевело, а что подорожало в Украине с начала года

С начала 2020 года цены на товары и услуги в Украине в среднем выросли на 2,5%. Однако на отдельные виды продуктов они поднялись в 1,5-2 раза.

При этом часть товаров заметно подешевела. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал Госстат на своем сайте.

Цены в Украине

Что сильнее всего подорожало

Самым заметным оказался рост цен на гречневую крупу. Если в декабре 2019 года она в среднем стоила 27,77 грн/кг, то к апрелю цена взлетела до 35,42 грн/кг (рост 27%).

Также подорожала говядина – со 132,8 грн/кг до 141 грн/кг (рост 6%). Цены на яблоки подскочили с 16,34 грн/кг до 19,25 грн/кг (рост 18%).

Рекордсмен по подорожанию – лук. В декабре его продавали по 8,96 грн/кг, а в апреле цены взвинтили до 18,46 грн/кг (на 206%).

На чем теперь экономим

При этом ряд важных товаров стал дешевле. В частности, куриные тушки с 59,37 грн/кг подешевели до 52,22 грн/кг. Куриное филе – с 101,72 грн/кг до 88,18 грн/кг.

Также стали дешевле яйца – если в декабре десяток стоил 21,07 грн, то в апреле уже 16,34 грн.

Как подешевело топливо

Отдельно стоит упомянуть снижение цен на топливо, причиной которого стал мировой кризис и избыток добычи нефти.

Бензин А-92: было – 26,98 грн/л, стало – 22,84 грн/л;

Бензин А-95: было – 28,09 грн/л, стало – 23,91 грн/л;

ДТ: было – 27,45 грн/л, стало – 23,31 грн/л.

Газ: было 12,53 грн/л, стало – 9,79 грн/л.

Как изменились цены в Украине Госстат

Как изменились цены в Украине Госстат

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинских АЗС продолжает дешеветь горючее. Так, сети Sun Oil, Marshal и Motto снизили цены на бензин и дизельное топливо в пределах от 30 коп./л до 1 грн/л. А в некоторых областях снижение цен было еще больше.

Украинское правительство со среды, 15 апреля, ввело государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.