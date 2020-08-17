Цены на нефть выросли несмотря на пессимистический прогноз на 2021 год

Мировые цены на нефть в понедельник, 17 августа, выросли после снижения в пятницу. При этом Международное энергетическое агентство понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:34 по киевскому времени. Цена барреля Brent с поставкой в октябре выросла на 0,67 – до $45,10. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $42,32 (+0,73%).

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Рост котировок происходит на ожиданиях встречи министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ на этой неделе, сообщил "Интерфакс". при этом Международное энергетическое агентство (МЭА) на прошлой неделе понизило прогноз нефтяного спроса в 2020-2021 годы.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть, несмотря на рост на протяжении недели, не смогли в пятницу удержаться на высоких отметках. Однако в субботу, 15 августа, рост котировок продолжился.