Цены на золото установили исторический рекорд

Цены на золото в понедельник, 27 июля, обновили рекордный максимум, превысив отметку в $1930 за унцию (примерно 31,1 г).

Причина возросшего спроса – опасения по поводу напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и ситуации с пандемией коронавируса, говорится в публикации CNBC.

Спотовые (при условии немедленной поставки) контракты на золото на торгах в Азии подорожали до $1931,11 за унцию. А в определенный момент цена достигла $1943,92 за унцию. Это выше предыдущего рекорда, который был установлен в сентябре 2011 года.

Росту спроса на золото способствуют тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство Соединенных Штатов в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в минувшую пятницу, 24 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля цены на золото из-за напряженности между США и Китаем выросли до 9-летнего максимума. Цена фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла на Comex на 1,2%, до $1865,1 за унцию.