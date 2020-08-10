Цены на золото приблизились к рекордным отметкам: график

Мировые цены на золото в понедельник, 10 августа, выросли на фоне удешевления доллара. При этом сохранение напряженность США и КНР удерживает котировки выше отметки в $2000.

Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex. По состоянию на 11:32 по киевскому времени цена октябрьского фьючерса выросла на 0,73%, или на $14,8 – до $2032,8 за тройскую унцию.

В прошлую пятницу, 7 августа, стоимость золота достигла рекордных $2078. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,69% – до $28,282 за унцию.

Цены на золото 10 августа investing.com

Из-за чего золото пошло вверх

Более дешевый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе золота, поскольку это делает металл доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой, отмечает агентство "Прайм".

"Золото традиционно является более надежным активом, спрос на который поддерживается за счет сохранения глобальной неопределенности и геополитических рисков. Таким фактором на данный момент являются отношения США и Китая", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на золото пошли вверх в конце июля. В понедельник, 27 июля, они обновили рекордный максимум, превысив отметку в $1930 за унцию (примерно 31,1 г)