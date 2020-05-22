В Европе газ из России установил новый антирекорд: продают с убытком

Цены на газ в Европе установили новый антирекорд: в четверг они упали сразу на 19% – с $45 до $34 за тысячу кубометров. Это более чем вдвое меньше, чем стоит его добыча и доставка из РФ.

Это цена на голландском хабе TTF с поставкой "на следующий день", сообщил "Интерфакс". В России газ стоит столько только в одном регионе – в главной газодобывающей провинции Ямало-Ненецком автономном округе (регулируемая цена для промышленности – $36,8 за тысячу кубов). Это фактически цена "на скважине".

На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенном к России газовом узле) цена газа на данный момент составляет $53 за тысячу кубометров (потеряла только за сутки $10).

Цены на газ в Европе

Что это значит для "Газпрома"

Таким образом цены на газ уже стали ниже уровня, на котором Россия може получать прибыль.

"В четверг вечером аналитики "ВТБ Капитал" в специальной записке подчеркнули, что нынешние цены на газ в Европе "намного ниже безубыточности любого поставщика газа, включая "Газпром", – сказано в публикации.

Если так продлится и дальше, то российские газодобывающие компании понесут огромные убытки.

"Учитывая, что почти 70% поставок российского газового гиганта каким-то образом связаны со спотом (поставками "на завтра", – Ред.), мы ожидаем, что он сообщит о слабых финансовых результатах за второй квартал 2020 года, если ситуация сохранится. Поэтому мы видим риски снижения нашего финансового прогноза для "Газпрома" на краткосрочную перспективу", – предупредили в "ВТБ Капитал".

Математика цены на газ

По подсчетам агентства, рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров:

$13 – себестоимость добычи;

$14 – НДПИ (российский налог на добычу полезных ископаемых);

$27 – транспорт по России;

минимум $20 – транспорт до целевых рынков Европы;

итого свыше $70, а затем надо добавить таможенную пошлину в 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Крупнейшее американское информационное агентство Bloomberg со ссылками на экспертов спрогнозировало движение цен на газ по "нефтяному сценарию". Фактически хранилища голубого топлива могут быть полностью заполнены, а цена на бирже упасть до отрицательной отметки.

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