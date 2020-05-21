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21 мая • обновлено в 13:35
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/ Рынки и компании

Цены на российский газ установили антирекорд

5.4т
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Цены на российских газ на европейских хабах установили новый антирекорд – они опустились ниже $50 за тысячу кубометров.

В частности, газовый хаб TTF в Нидерландах 20 мая предлагал 1000 кубометров по цене менее $49,26. Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в публикации на "Одесском курьере".

Цены на российский газ установили антирекорд

В свою очередь бельгийский интегрированный газовый рынок предлагает 1 тыс кубометров газа по цене менее $48, а именно, с падением до отметки $47,97.

"Таким образом, цена на газ в Европе опустились до уровня тотальной нерентабельности для российского “голубого золота”. Такой ценовой тренд не только повлечет за собой колоссальные убытки для российского “Газпрома”, но и поставит под вопрос реализацию его амбициозных проектов, которые зарождались в эпоху комфортного ценового баланса в пределах $300-$400 за 1 тыс кубометров", – объяснил Коваленко.

"Вот, что бывает, когда всё “величие” выстраивается исключительно на сырьевой составляющей", – подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Крупнейшее американское информационное агентство Bloomberg со ссылками на экспертов спрогнозировало движение цен на газ по "нефтяному сценарию". Фактически хранилища голубого топлива могут быть полностью заполнены, а цена на бирже упасть до отрицательной отметки.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Рынок газа Цена на газ
Персона
Злой одессит
Место
Россия
Теги
газ Газпром
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