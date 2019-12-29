"Снижения не будет": блогер показал шокирующие цены на продукты в Крыму

Цены в магазинах в оккупированном Россией Крыму в 1,5-2 раза выше, чем на материковой части Украины.

При этом местные жители уверены – дешеветь продукты уже не будут, даже несмотря на "победоносное" строительство Крымского моста, который якобы должен был в разы улучшить снабжение аннексированного полуострова. Об этом в Facebook рассказал блогер Александр Горный.

"Я уверен, что снижения цен в Крыму не будет. Крымский мост позволил улучшить логистику, уменьшить сроки поставки, чуть снизить косты. Возможно, немного снизится ценник на металл, лес и сыпучие материалы, но не более. Цены будут только расти и это исключительна системная проблема Крыма, которую административно не решить", – написал Горный.

Он опубликовал фотографии ценников с крымских магазинов. Многие товары при пересчете на гривни стоят в 1,5-2 раза дороже, чем в супермаркетах материковой части Украины.

Для сравнения (цены в Киеве - цены в Крыму):

Мужской дезодорант Garnier 150 мл: 62 грн (162 рубля) – в Крыму 279 рублей;

Стиральный порошок Tide Альпийская свежесть 400 г: 20 грн (52 рубля) – в Крыму 74 рубля;

Напиток Coca-Cola без сахара 2 л – 25 грн (65 рублей) – в Крыму 108 рублей;

Кофе Nescafe Classic 100 г в железной банке: 80 грн (209 рублей) – в Крыму 243 рубля;

Чай Grienfield 25 пакетиков – 34 грн (89 рублей) – в Крыму 106 рублей;

Сок Rich грейпфрут – 27 грн (70 рублей) – в Крыму 169 рублей.

Блогер добавил, что многие продукты в магазинах Крыма – это подделки, особенно, если их продают в мелких магазинах или торговых палатках. "Я с удивлением узнал, что половина Coca-Cola в Крыму поддельная, а Пепси оригинал весь! Не лучше ситуация и с другими товарами. Не покупайте продукты, товары в палатках и мелких магазинах, только у крупных сетевиков", – посоветовал Горный.

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

Цены в Крыму Александр Горный

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