Цены на нефть взлетели из-за угрозы большой войны с США: что ждать Украине

Цены на нефть на февраль выросли на 2,2-2,5% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и ракетных ударов со стороны США по Ираку. Черное золото продается по $70,31 за баррель.

Согласно опубликованным котировкам на биржах, цена на нефть WTI увеличились на 2,19%, составив $64,43 за баррель, топливо марки Brent с поставкой в марте подорожало на 2,49%. Если такая динамика продолжится, на мировых рынках могут вырасти цены на нефтепродукты - газ и бензин. А это в свою очередь отобразится и на украинцах.

Экс-президент "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук поясняет: обострения в нефтедобывающих странах всегда приводят к повышению цен. Однако резкого скачка ждать не стоит - по крайней мере, в январе повышения стоимости нефтепродукта не ожидается. Сам рост цены он объясняет скорее спекулятивным фактором, чем экономическим.

"Биржевые маркеры этим воспользуются, но опять-таки это будет касаться скорее фьючерсов, потому что на сегодняшний день проблем с нефтью у нефтеперерабатывающих предприятий Европы и мира нет. Поэтому я не предвижу повышения внешней цены нефтепродуктов в январе", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram