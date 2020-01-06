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6 января • обновлено в 10:24
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Цены на нефть взлетели из-за угрозы большой войны с США: что ждать Украине

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Цены на нефть на февраль выросли на 2,2-2,5% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке и ракетных ударов со стороны США по Ираку. Черное золото продается по $70,31 за баррель.

Согласно опубликованным котировкам на биржах, цена на нефть WTI увеличились на 2,19%, составив $64,43 за баррель, топливо марки Brent с поставкой в марте подорожало на 2,49%. Если такая динамика продолжится, на мировых рынках могут вырасти цены на нефтепродукты - газ и бензин. А это в свою очередь отобразится и на украинцах.

Цены на нефть взлетели из-за угрозы большой войны с США: что ждать Украине

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Экс-президент "Объединения операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук поясняет: обострения в нефтедобывающих странах всегда приводят к повышению цен. Однако резкого скачка ждать не стоит - по крайней мере, в январе повышения стоимости нефтепродукта не ожидается. Сам рост цены он объясняет скорее спекулятивным фактором, чем экономическим.

"Биржевые маркеры этим воспользуются, но опять-таки это будет касаться скорее фьючерсов, потому что на сегодняшний день проблем с нефтью у нефтеперерабатывающих предприятий Европы и мира нет. Поэтому я не предвижу повышения внешней цены нефтепродуктов в январе", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
бензин нефть
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украине ждать ещё больше дыр в своём бюджете и ещё больше профицита в российском.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Украинцы, а представьте Россия бы на территории Белоруссии разбомбила бы на подъезде к Минску и убила украинского генерала. Как бы вы назвали такое действие?
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Пигин Макс
Пигин Макс
А как же обещанная нефть по $30...
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