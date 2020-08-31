Цены на нефть выросли во всем мире: как это отразится на украинцах

Цены на нефть выросли после снижения на прошлой неделе. Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше отметки в $46.

Баррель стоит $46,08 (рост стоимости составил 0,58%). Цены на нефть марки WTI с поставкой в октябре поднялись на 0,3% – до $43,1 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:15 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Эксперты нефтяного рынка считают, что цены на нефть в будущем будут идти вверх, однако это скорее будет медленный рост, чем быстрый подъем, сообщил "Интерфакс".

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большая часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в пятницу, 28 августа, колебались на фоне урагана, бушующего в Мексиканском заливе. Стоимость WTI упала до $42,98 за баррель, а цены на Brent поднялись до $45,1 за баррель.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!