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Цены на нефть выросли во всем мире: как это отразится на украинцах

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,5 т.
Цены на нефть 31 августа

Цены на нефть выросли во всем мире.

Цены на нефть выросли после снижения на прошлой неделе. Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше отметки в $46.

Баррель стоит $46,08 (рост стоимости составил 0,58%). Цены на нефть марки WTI с поставкой в октябре поднялись на 0,3% – до $43,1 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:15 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI

Цены на нефть WTI TheICE

Эксперты нефтяного рынка считают, что цены на нефть в будущем будут идти вверх, однако это скорее будет медленный рост, чем быстрый подъем, сообщил "Интерфакс".

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большая часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в пятницу, 28 августа, колебались на фоне урагана, бушующего в Мексиканском заливе. Стоимость WTI упала до $42,98 за баррель, а цены на Brent поднялись до $45,1 за баррель.

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