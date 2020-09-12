Цены на нефть выросли после падения на протяжении всей недели

Мировые цены на нефть остановили падение, которое продолжалось всю неделю. Однако стоимость эталонной марки Brent так и не смогла подняться выше психологической отметки в $40 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре поднялась до $39,92 за баррель. А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $37,33.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по итогам торгов в пятницу, 11 сентября.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 11 сентября, снизились ниже психологической отметки в $40 за баррель.