Цены на нефть выросли после падения на протяжении всей недели

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:06, 12.09.2020 Обновлено: 10:08, 12.09.2020

Мировые цены на нефть остановили падение, которое продолжалось всю неделю. Однако стоимость эталонной марки Brent так и не смогла подняться выше психологической отметки в $40 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре поднялась до $39,92 за баррель. А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $37,33.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по итогам торгов в пятницу, 11 сентября.

Цены на нефть марки Brent
TheICE
Цены на нефть марки WTI.
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 11 сентября, снизились ниже психологической отметки в $40 за баррель.

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