Цены на нефть выросли, несмотря на пандемию коронавируса

Мировые цены на нефть в пятницу, 29 июня, начали восстанавливаться после падения накануне. Это происходит несмотря на рост запасов сырья в США и новые вспышки коронавируса в мире.

Баррель Brent с поставкой в августе подорожал до $41,38 (цена выросла на 0,8%). А цены на августовские фьючерсы на WTI поднялись до $39 (+0,72%).

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 10:20 по киевскому времени.

Цены на нефть. TheICE

Цены на нефть. TheICE

Однако по итогам недели цены могут снизиться на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Обеспокоенность инвесторов продолжают вызывать новости о ситуации с распространением коронавируса в США. Экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил в эфире Fox Business Network, что скачок новых случаев заболевания в некоторых штатах может привести лишь к частичному восстановлению ограничительных мер", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июня, эталонная нефть Brent с поставкой в августе подешевела до $39,91 за баррель, а WTI с поставкой в августе – до $37,74.