Цены на нефть выросли из-за новостей о вакцине от коронавируса
Осенние торги нефтью начались с роста цен из-за оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавируса.
Во вторник, 1 сентября, стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent поднялась на 0,97% – до $45,72. А цены на нефть марки WTI с поставкой в октябре поднялись на 0,91% – до $43 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:15 по киевскому времени.
"Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавируса, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях", – говорится в публикации "Интерфакса".
Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в понедельник выросли после снижения на прошлой неделе. Brent – до $46,08 за баррель, WTI – до $43,1 за баррель.
Цены на нефть в ближайшее время могут взлететь до $51, если ее производителям понадобится компенсировать убытки от разрушений, причиненные ураганом "Лаура" в Мексиканском заливе.