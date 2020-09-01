Цены на нефть выросли из-за новостей о вакцине от коронавируса.

Осенние торги нефтью начались с роста цен из-за оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавируса.

Во вторник, 1 сентября, стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent поднялась на 0,97% – до $45,72. А цены на нефть марки WTI с поставкой в октябре поднялись на 0,91% – до $43 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:15 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI TheICE

"Рынок положительно реагирует на любые сигналы, касающиеся разработки вакцины от коронавируса, поскольку экономическая активность и, соответственно, спрос на нефть во многих странах по-прежнему страдают из-за пандемии. Британская AstraZeneca ранее сообщила, что приступила к масштабным клиническим испытаниям вакцины в США на людях", – говорится в публикации "Интерфакса".

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть в понедельник выросли после снижения на прошлой неделе. Brent – до $46,08 за баррель, WTI – до $43,1 за баррель.

Цены на нефть в ближайшее время могут взлететь до $51, если ее производителям понадобится компенсировать убытки от разрушений, причиненные ураганом "Лаура" в Мексиканском заливе.

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