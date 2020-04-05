Цены на нефть вскоре обрушатся до рекордной за десятилетия отметки – аналитики

Цена на нефть в ближайшее время может потерять около $20 на барреле и достичь отметки в $10. Это станет рекордной с 90-х отметкой.
Об этом говорится в материале CCN. Брюс Касман из JP Morgan прогнозирует, что поставки в будущем будут превышать объемы хранения. Он полагает, что цены упадут ниже $10.
Почему будут падать цены:
Встречу ОПЕК+ (Организация стран-экспортеров нефти плюс Россия) отложили;
места для хранения нефти заканчиваются, при этом объемы добычи остаются высокими;
цены на нефть, похоже, резко упадут, когда возобновятся торги, поскольку продолжающийся спор между Саудовской Аравией и Россией разгорелся на выходных;
спрос на нефть падает из-за коронавируса и карантина в разных странах мира.
Для стабилизации цен на нефть в нынешних условиях необходимо значительно сократить добычу. Но это невозможно без договоренностей на уровне ОПЕК+.
Небольшие сокращения поставок помогут смягчить дефицит мест для хранения. Сам дефицит может возникнуть уже летом.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проиграла нефтяную войну еще до того, как Саудовская Аравия начала в полную силу давить на "сверхдержаву". Более того – теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию как проигравшая сторона.
Из-за обвала цен на нефть бюджет России, рассчитанный исходя из высокой стоимости сырья, за март и апрель недополучит более $1 млрд.
Президент РФ Владимир Путин признал, что бюджет страны провалится, если цена на нефть не поднимется выше 42 долларов за баррель.
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