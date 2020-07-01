Цены на нефть восстановились после падения: на сколько подорожал Brent

Цены на нефть в первый день июля возобновили рост, остановив падение, которые случилось накануне. Brent с поставкой в августе подорожала на 0,89% – до $41,62 за баррель.

Баррель нефти марки WTI подорожал на 1,04% – до $39,66. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по Киеву.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня цены на нефть перешли к снижению после длительного роста накануне. Brent с поставкой в августе снизилась на 0,57% – до $41,47 за баррель, а WTI подешевела на 0,75% – до $39,40 за баррель.