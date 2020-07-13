Цены на нефть во всем мире ушли вниз: график

Цены на нефть снизились на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По состоянию на 940 по киевскому времени баррель Brent с поставкой в сентябре подешевел на 0,67% – до $42,95. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,74% – до $40,25. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Стоимость сырья снижается из-за опасения новых вспышек коронавируса и в ожидании решения ОПЕК, сообщил "Интерфакс".

"Рекордно высокий уровень запасов в США и вторая волна коронавируса в мире способствовали предположениям, что ОПЕК+ может на этой неделе принять неожиданное решение о продлении сокращений на 9,7 млн б/с на следующий месяц, но мы считаем, что это маловероятно, учитывая, что цены выросли почти вдвое по сравнению с низким уровнем, зафиксированным в апреле", – отмечают аналитики OCBC, которых цитирует S&P Global Platts.

Как сообщал OBOZREVATEL, во всем мире из-за коронавируса резко подешевела нефть. В пятницу, 10 июля, стоимость барреля Brent упала ниже $42, а цены на WTI ушли ниже $39.