Цены на нефть во всем мире пошли вверх из-за новых указов Трампа

Мировые цены на нефть в понедельник, 10 августа, выросли после обвала в конце прошлой недели.

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:00 по киевскому времени баррель Brent подорожал до $44,71 (+0,69%). А нефть марки WTI подорожала до $41,66. Увеличение цены составило 1,06%.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Агентство "Интерфакс" отметило, что росту котировок могло способствовать решение властей США (крупнейшего в мире потребителя нефти) поддержать население во время коронакризиса.

"Один из указов Трампа частично возвращает дополнительные выплаты к пособию по безработице – $400 в неделю – для десятков миллионов американцев, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса. Другие указы предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 000 в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в пятницу, 7 августа, начали снижаться после роста накануне.