Цены на нефть во всем мире пошли вниз после решения ОПЕК

Цены на нефть во всем мире в четверг, 16 июля, начали снижаться после того, как страны ОПЕК договорились увеличить ее добычу. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,32% – до $43,65.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 0,63% – до $40,45. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:40 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTi TheICE

Что решили в ОПЕК

Страны ОПЕК+ на заседании 15 июля договорились увеличивать нефтедобычу с августа на 2 млн баррелей в сутки, так как пришли к выводу, что спрос на нефть восстанавливается. Об этом сообщил "Интерфакс".

"Однако участники сделки рассчитывают, что страны, которые ранее не исполняли обязательства, компенсируют это повышение, кроме того, спрос достаточно крепок, чтобы "съесть" дополнительные объемы - в частности, в самих странах ОПЕК+. Россия в августе увеличит добычу нефти на 400 тыс. б/с", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть возобновили активный рост накануне новой встречи ОПЕК. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре поднялась на 0,32% – до $43,04.