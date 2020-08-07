Цены на нефть во всем мире пошли вниз после недельного роста

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:29, 7.08.2020 Обновлено: 10:39, 7.08.2020

Мировые цены на нефть в пятницу, 7 августа, начали снижаться после роста накануне.

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:20 по киевскому времени баррель Brent подешевел до $44,9 (-0,42%). А нефть марки WTI подорожала до $41,88. Снижение цены составило 0,16%.

С начала недели нефть активно дорожала, достигнув в среду рекордной за 5 месяцев отметки в $46 за баррель сорта Brent.

Цены на нефть
TheICE
Цены на нефть
TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в четверг, 6 августа, продолжили рост после того, как накануне достигли 5-месячного максимума.

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Экономика Рынки и компании

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