Цены на нефть ускорили падение – вопреки ожиданиям, что они будут подниматься после новой сделки ОПЕК. В четверг, 11 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась сразу на 3,59% – до $40,23.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели еще больше – до $37,94 за баррель (-4,19%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.