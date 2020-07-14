Цены на нефть ушли вниз: сколько стоит баррель 14 июля

Цены на нефть во всем мире снова упали. Во вторник, 14 июля, стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 1,59% – до $42,04.

Цены на нефть сорта WTI с поставкой в августе снизились на 1,92% – до $39,33. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть Brent TheICE

Цены на нефть WTI TheICE

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 13 июля, цены на нефть снизились на ожиданиях заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.