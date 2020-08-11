Цены на нефть ушли вниз на фоне ситуации с коронавирусом

Мировые цены на нефть начали снижаться из-за неопределенности ситуации с коронавирусом.

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:05 по киевскому времени цена барреля Brent с поставкой в октябре снизилась на 0,08 до $44,95. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до $42,02. Увеличение цены составило 0,19%.

Несмотря на рост котировок в начале торгов, в целом стоимость начала показывать тенденцию к снижению.

Цены на нефть 11 августа TheICE

Цены на нефть 11 августа TheICE

На котировки нефти влияет ситуация с коронавирусом в мире. Снижения суточного прироста заболевших и отчеты лабораторий о разработке вакцины дают надежды, что уже скоро пандемию удастся взять под контроль. В то же время риск второй волны заболевания по прежнему создает угрозы для мировой экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в понедельник, 10 августа, выросли после обвала в конце прошлой недели.