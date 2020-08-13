Цены на нефть ушли вниз из-за новостей из США

Ярослав Маркин Рынки и компании 10:37, 13.08.2020 Обновлено: 11:53, 13.08.2020

Мировые цены на нефть в четверг, 13 августа, начали снижаться после роста накануне до максимальных отметок с начала марта

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:22 по киевскому времени цена барреля Brent с поставкой в октябре подешевела на 0,28 до $45,3. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $42,55 (-0,28%).

Цены на нефть 13 августа
TheICE
Цены на нефть 13 августа
TheICE

Почему снизились цены

Цены на сырье снизились на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд. Цифры, которые в среду обнародовало Министерство энергетики США оказались существенно ниже, чем предполагали аналитики. Следовательно, больших поставок нефть в ближайшее время в Америку не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 12 августа, активно пошли вверх после резкого снижения накануне.

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