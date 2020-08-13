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Цены на нефть ушли вниз из-за новостей из США

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
4,6 т.
Цены на нефть

Мировые цены на нефть опустятся . Коллаж Обозревателя

Мировые цены на нефть в четверг, 13 августа, начали снижаться после роста накануне до максимальных отметок с начала марта

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:22 по киевскому времени цена барреля Brent с поставкой в октябре подешевела на 0,28 до $45,3. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $42,55 (-0,28%).

Цены на нефть 13 августа

Цены на нефть 13 августа TheICE

Цены на нефть 13 августа

Цены на нефть 13 августа TheICE

Почему снизились цены

Цены на сырье снизились на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд. Цифры, которые в среду обнародовало Министерство энергетики США оказались существенно ниже, чем предполагали аналитики. Следовательно, больших поставок нефть в ближайшее время в Америку не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 12 августа, активно пошли вверх после резкого снижения накануне.

Мировые цены на нефтьWTIBrentнефть
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