Цены на нефть ушли вниз из-за новостей из США

Мировые цены на нефть в четверг, 13 августа, начали снижаться после роста накануне до максимальных отметок с начала марта

На лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 10:22 по киевскому времени цена барреля Brent с поставкой в октябре подешевела на 0,28 до $45,3. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $42,55 (-0,28%).

Цены на нефть 13 августа TheICE

Цены на нефть 13 августа TheICE

Почему снизились цены

Цены на сырье снизились на данных о сокращении запасов в США третью неделю подряд. Цифры, которые в среду обнародовало Министерство энергетики США оказались существенно ниже, чем предполагали аналитики. Следовательно, больших поставок нефть в ближайшее время в Америку не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в среду, 12 августа, активно пошли вверх после резкого снижения накануне.