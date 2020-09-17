Цены на нефть упали во всем мире: график

Мировые цены на нефть в четверг, 17 сентября, снизились после уверенного роста накануне. Причина – ожидание новых решений ОПЕК.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $41,56 за баррель (-1,56%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизились до $39,46. Падение составило 1,74%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10:05 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему подешевела нефть

В четверг должно состояться заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+. Аналитики ожидают, что оно не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, сообщил "Интерфакс".

"По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, от встречи не следует ожидать ничего, что могло бы вывести нефтяной рынок из нынешнего спада и подтолкнуть Brent обратно к $45 за баррель", – сообщило агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 17 сентября, цены на нефть начали расти после резкого снижения на прошлой неделе. Однако в ближайшее время они могут упасть на несколько долларов.