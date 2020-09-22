Цены на нефть упали во всем мире: как это отразится на украинцах

Мировые цены на нефть во вторник, 22 сентября, продолжили падение. Причиной стали новости о возобновлении добычи сырья в Ливии.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $41,35 за баррель (-0,21%). Также подешевели октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI – до $39,40. Снижение составило 0,35%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10:00 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему подешевела нефть

Снижение цен на сырье аналитики объяснили тем, что на востоке Ливии возобновилась добыча нефти, сообщил "Интерфакс".

"Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи", – отметило агентство.

Как стоимость нефти влияет на украинцев

Украина импортирует большую часть потребляемой нефти. Также из-за рубежа в страну идет большаю часть нефтепродуктов.

Чем дороже нефть, тем выше цены на продукты, которые из нее получают (бензин, дизель, мазут и прочие продукты химической переработки). Правда, их стоимость меняется не сразу после изменения цен на нефть в оптовой закупке, а с запозданием в несколько месяцев.

Обвал цен на нефть, который произошел весной, смягчил последствия удара коронакризиса по экономике Украины. В частности, по подсчетам экс-заместителя главы правления НБУ Александра Савченко, если бы не упавшие весной цены на нефть, то снижение ВВП Украины было бы не 11%, а все 15%.

Также колебание цен на нефть косвенно затрагивает и другие рынки. Дело в том, что если один сырьевой рынок проседает, это затрагивает все сырьевые рынки. То есть, цены на нефть, пусть и не прямо, влияют на производство экспортных украинских товаров и приток валюты в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в понедельник, 21 сентября, снизились после скачка на прошлой неделе.