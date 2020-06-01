Цены на нефть упали после продолжительного роста в мае

Цены на нефть во всем мире начали падать после продолжительного роста в мае. В понедельник, 1 июня, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась на 0,5% – до $37,65.

Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также упали – до $35,29 за баррель (-0,56%). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Что происходит с ценами

На стоимость сырья сейчас влияют несколько факторов. С одной стороны их снижению способствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное им в пятницу, 29 мая, о том, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. В то же время, он не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, сообщил "Интерфакс".

Это успокаивает рынок, давая надежду на завершение конфликта Китая и США, и как следствие – рост спроса и цен на сырье.

С другой стороны на 9-10 июня запланирована встреча ОПЕК+. И на ней Россия може объявить о частичном отказе в июле от предыдущих договоренностей по снижению объемов добычи нефти. А вот это уже может снова обвалить цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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