Цены на нефть упали после активного роста накануне: график

Цены на нефть в среду, 24 июня, пошли вниз после активного роста накануне. Сырье дешевеет, несмотря на обещания президента США Дональда Трампа не вводить новые санкции против Китая.

Баррель Brent с поставкой в августе подешевел до $42,61 (цена снизилась на 0,04%). А цены на августовские фьючерсы на WTI снизились до $40,14 (-0,57%).

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 9:25 по киевскому времени.

Цены на нефть ICE Futures

Цены на нефть ICE Futures

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Мировые цены на нефть во вторник, 23 июня, поднялись до максимума с момента, когда Россия в марте разорвала сделку с ОПЕК.