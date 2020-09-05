Цены на нефть упали ниже $40 за баррель: график

Мировые цены на нефть обвалились ниже $40 за баррель. Снижения в пределах недели оказалось самым сильным с июня.

Об этом свидетельствуют итоги пятничных торгов на площадке ICE Futures. Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели до $42,35 за баррель (снижение за сутки на 0,73%). А баррель нефти марки WTI с поставкой в октябре подешевел до $39,46 (снижение на 0,77%).

Снижение в пределах недели составило 3,2% на нефть марки Brent и на 3,8% на WTI.

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему упали цены на нефть

Нефть подешевела из-за новостей о снижении безработицы в США. Ее уровень оказался ниже, чем предполагалось изначально – до 8,4% вместо 9,8%, говорится в публикации CNBC.

В свою очередь снижение безработицы означает, что правительство США с большой вероятностью будет отменять программы стимулирования экономики. Соответственно, спрос на нефть пойдет вниз.

Также среди причин снижения цен авторы назвали падение спрос на бензин в стране, в то время как запасы продуктов переработки нефти в азиатском нефтяном центре Сингапура в избытке – они превысили девятилетний максимум.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 2 сентября, цены на нефть марки Brent достигли $45,95 за баррель, а WTI с поставкой в октябре до $43,14 за баррель.