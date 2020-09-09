Цены на нефть упали ниже $37 за баррель: график

Мировые цены на нефть в среду, 9 сентября, упали ниже $37 за баррель. Днем ранее они упали до минимумов с середины июня.

Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в ноябре снизилась до $39,5 (-0,7%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI опустились до $36,47. Падение составило 0,78%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres.

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему подешевела нефть

В последние дни цены на нефть снижались под воздействием нескольких негативных факторов, сообщил "Интерфакс".

"В их числе окончание летнего сезона автомобильных поездок и продление периода ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах в США, а также снижение китайского импорта в августе на фоне исчерпания места в нефтехранилищах. Помимо этого, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд – на $1,4 за баррель", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во вторник, 8 сентября, продолжили падение из-за слабого спроса и неудачной попытки Саудовской Аравии снизить цены на сырье.