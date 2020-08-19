Цены на нефть упали на ожиданиях нового решения ОПЕК

Мировые цены на нефть в среду, 19 августа, продолжили снижение из-за ожиданий итогов заседания министров стран ОПЕК+. Они должны решить, сокращать ли еще раз добычу нефти.

Цена барреля Brent с поставкой в октябре снизилась на 0,77% – до $45,11. А сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до $42,71 (-0,42%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:50 по киевскому времени.

Стоимость барреля Brent TheICE

Одна из причин снижения котировок – предстоящее заседание министров стран ОПЕК+, сообщил "Интерфакс".

"Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть во вторник, 18 августа, упали. Так, цена барреля Brent с поставкой в октябре снизилась на 0,06 – до $45,34.