Цены на нефть упали на фоне закрытия консульства США в Китае

Цены на нефть во всем мире в понедельник, 27 июля, начали снижаться после роста на прошлой неделе. Это произошло на фоне обострения конфликта США и Китая.

Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,64% – до $43,06. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,58% – до $41,05. Об этом свидетельствуют данные на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:35 по киевскому времени.

Стоимость нефти Brent TheICE

Стоимость нефти WTI TheICE

Вероятная причина снижения цен – обострившееся противостояние Китая и США. Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщил "Интерфакс-Украина".

"По требованию китайской стороны, 27 июля 2020 года в 10:00 (5:00 по Киеву) генеральное консульство США в Чэнду закрыто", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на нефть во всем мире в пятницу, 24 июля, начала снижаться после взлета накануне. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в сентябре снизилась на 0,32% – до $43,17. Цены на нефть сорта WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,43% – до $40,89.