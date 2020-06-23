Цены на нефть упали из-за заявления советника Белого дома о коронавирусе
Мировые цены на нефть во вторник, 23 июня, начали снижаться после уверенного роста накануне.
По состоянию на 10:00 по киевскому времени, баррель Brent в поставкой в августе стоит $42,96 (цена снизилась на 0,27%), а августовские фьючерсы на WTI стоят $40,56 (-0,41%).
Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.
Цены обвалил советник Белого дома
По мнению экспертов, на цены повлияли неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, сообщил "Интерфакс". Наварро сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.
Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" – написал он в Twitter.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.
Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.