Цены на нефть упали из-за заявления советника Белого дома о коронавирусе

Мировые цены на нефть во вторник, 23 июня, начали снижаться после уверенного роста накануне.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени, баррель Brent в поставкой в августе стоит $42,96 (цена снизилась на 0,27%), а августовские фьючерсы на WTI стоят $40,56 (-0,41%).

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Цены на нефть (Фото: ICE Futures) ICE Futures

Цены на нефть (Фото: ICE Futures) ICE Futures

Цены обвалил советник Белого дома

По мнению экспертов, на цены повлияли неожиданные заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро, сообщил "Интерфакс". Наварро сказал в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп решил прекратить торговую сделку с Китаем, поскольку сотрудники разведки все больше уверены в том, что пандемия коронавируса возникла в Уханьской лаборатории.

Между тем позднее Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем. "Китайская торговая сделка полностью сохранена. Надеюсь, они и дальше будут жить в соответствии с условиями соглашения!" – написал он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.