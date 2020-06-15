Цены на нефть упали из-за вспышки коронавируса в Китае: график

Мировые цены на нефть в понедельник, 15 июня, стремительно падают из-за угрозы новой волны коронавируса. Стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась сразу на 3,35% – до $37,43.

Еще больший обвал произошел с июльскими фьючерсами на нефть марки WTI – до $34,57 за баррель (-4,66%). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 9:20 по киевскому времени.

Цены на нефть

Цены на нефть

Почему цены падают

За минувшую неделю Brent подешевела на 8,4%, WTI – на 8,3%. Это первые недельные потери для обеих марок с недели, завершившейся 24 апреля. По мнению аналитиков, сырье дешевеет из-за роста случаев заболевания коронавирусом, говорится в публикации "Интерфакса".

"Нефтяные трейдеры продолжат следить за новостями о числе заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне роста количества заражений в мире", – сказал главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс.

А новая вспышка коронавируса в Китае усиливает тревоги по поводу второй волны пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что мировые цены на нефть могут снизиться до $35 за баррель.

Выручка России от продажи нефти в апреле 2020 года рухнула более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.