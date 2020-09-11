Цены на нефть упали из-за США: график

Мировые цены на нефть в пятницу, 11 сентября, снизились ниже психологической отметки в $40 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре опустилась до $39,84 за баррель (-0,54%). А октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизились до $37,22. Падение составило 0,21%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Fututres по состоянию на 10.15 по киевскому времени.

Цены на нефть марки Brent. TheICE

Цены на нефть марки WTI. TheICE

Почему подешевела нефть

Стоимость сырья опустилась после публикации данных Американского института нефти о неожиданном увеличении запасов топлива в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе, сообщил "Интерфакс". Соответственно, чем больше запасы имеет страна, тем меньше она покупать нефти и тем сильнее будут падать цены на сырье.

Днем ранее цены начали расти после падения до трехмесячных минимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в четверг, 10 сентября, поднялись после обвала ниже $37 за баррель накануне.