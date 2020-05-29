Цены на нефть упали из-за противостояния Китая и США

Цены на нефть во всем мире продолжили падение из-за обострения отношений Китая и США. В пятницу, 29 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,38% – до $34,80.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI также упали – до $33 за баррель (-2,1%). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures по состоянию на 9:35 по киевскому времени.

При этом в целом за май Brent подорожала на 39%, а WTI – на рекордные 76%.

Цены на нефть TheICE

Цены на нефть TheICE

Цена падает, несмотря на то, что страны-производители нефти (ОПЕК+) снизили ее добычу, а в мире начал восстанавливаться спрос на топливо.

Почему дешевеет нефть

Причина падения цен на сырье – рост напряженности между США и Китаем. Оно серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга, сообщил "Интерфакс". Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее.

Также остаются вопросы, смогут ли страны ОПЕК+ сохранять нынешние темпы сокращения добычи в ближайшие месяцы.

Падение цен на нефть из-за конфликта Китая и США

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель. Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Мировые цены на нефть упали после нового обострения отношений между США и Китаем. В среду, 27 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,41% – до $35,66.